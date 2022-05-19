В список проекта «20 главных событий России за 20 лет» вошло воссоединение с Крымом

Отношение к Крыму в СССР хорошо помнит старшее поколение, а молодые люди знает о нем из кино и книг. Взрослые мечтали отдохнуть в Ялте, а дети — попасть в международный детский центр «Артек». Здесь отдыхали подростки со всего мира. Лагерь был настолько известен, что в 80-х здесь отдыхали школьники из 20 штатов США, победившие в конкурсе сочинений на тему «Почему я хочу попасть в Артек?».