В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» чревата экологической катастрофой

В Пермском крае исчерпан ресурс илонакопителя № 10 компании «Новогор» возле деревни Федотово. Он принимает отходы с биологических очистных сооружений (БОС). В то же время строительства нового в ближайших планах нет.

Как сообщает properm.ru, илонакопитель, запущенный в строй в 1982 году, за 40 лет его эксплуатации способен был переработать до 1 650 000 кубометров отходов с БОС. В сутки туда поступало, как говорят данные «Новогора», 211 кубометров, однако в другом источнике эта же компания приводит другую цифру — 252 кубометра. То есть в любом случае возможности илонакопителя № 10 исчерпаны. Последний раз лимиты на то, чтобы размещать здесь осадок, были получены на период с 2019 по 2021 год, что отражено в протоколе общественных обсуждений, на которых рассматривалось строительство нового илонакопителя (данный документ есть в распоряжении редакции). В нем фигурирует расчетный период заполнения с 2019 года сроком в три года. По мнению местных жителей, эксплуатация илонакопителя незаконна. А власти и компанию «Новогор», похоже, не интересуют нацпроект «Экология», развитие туризма и неприятные запахи на объекте религиозного поклонения. В санитарно-защитной зоне БОС и илонакопителя оказался ряд жилых домов, сады и огороды, археологический памятник со святым источником. В комментариях к фотографиям, отправленным в блог губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, на которых хорошо видно, что илонакопитель переполнен, жители пишут о том, что в случае сильных ливней содержимое илонакопителя окажется в речке Мулянке, что станет экологической катастрофой.

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