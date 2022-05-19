Сергей Аксёнов: Туристам можно и нужно приезжать в Крым

Аксёнов объяснил, что отказ от бронирований связан с логистикой или опасениями людей оказаться вблизи зоны боевых действий. При этом он подчеркнул, Республике Крым ничего не угрожает, на полуостров можно спокойно приезжать. Отели сбрасывают стоимость путевок, поэтому размещение в этом году будет дешевле, чем в прошлом.