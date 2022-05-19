Сергей Аксёнов: Туристам можно и нужно приезжать в Крым

Он считает, что туристам обязательно стоит посетить Крым несмотря на сложности с логистикой. Для некоторых путешественников перспектива многочасовой поездки на поезде является проблемой. Особенно это касается туристов из Дальнего Востока, сообщает RT. Да и 30 часов поездом Москва-Санкт-Петербург сложно переносить, добавил Аксёнов.
Прямого авиасообщения с Крымом сейчас нет, но в качестве альтернативы предлагаются два ближайших к полуострову аэропорта — Минеральные Воды и Ставрополь. Отдыхающие, которые сохранили путевки этого сезона, ориентируются именно на них.
Аксёнов уточнил, что многие туристы добираются на курорт на автомобилях из Краснодарского и Ставропольского края. Он также рассказал, что недавно Крым посетила делегация гостей, которые добирались на полуостров более 10 часов на машине из Минеральных Вод.
Глава республики согласился, что в настоящее время расписание пассажирского транспорта пока некомфортное. Для улучшения ситуации правительство Крыма направляет предложения в Ростуризм и Минтранспорт России. Власти полуострова, анализируя запросы туроператоров, стараются оказать помощь в части организации дополнительного вагонного состава для пассажиров.
Аксёнов объяснил, что отказ от бронирований связан с логистикой или опасениями людей оказаться вблизи зоны боевых действий. При этом он подчеркнул, Республике Крым ничего не угрожает, на полуостров можно спокойно приезжать. Отели сбрасывают стоимость путевок, поэтому размещение в этом году будет дешевле, чем в прошлом.