Самое большое СНТ Башкирии «Шомырт» превратилось в огромную мусорную свалку

Сегодня в распоряжении редакции оказались фотографии с площадки для сбора мусора в Уфимском районе, а именно в крупнейшем во всей Башкирии садовом товариществе «Шомырт». В прошлом году Mkset писал о том, что у СНТ есть многолетние проблемы с долгами за электроэнергию, в ситуацию даже вмешался Радий Хабиров, причем уже после этого свет в СНТ все-таки дали, но имеющийся в этом году свет пролился уже на другую проблему товарищества.