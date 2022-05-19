Самое большое СНТ Башкирии «Шомырт» превратилось в огромную мусорную свалку

Самое большое СНТ Башкирии «Шомырт» превратилось в огромную мусорную свалку
Самое большое СНТ Башкирии «Шомырт» превратилось в огромную мусорную свалку
Вчера, 11:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Фотографиями завалов мусора в СНТ, которое является самым большим в республике и имеет ряд проблем кроме мусора, поделились читатели Mkset 19 мая.

Сегодня в распоряжении редакции оказались фотографии с площадки для сбора мусора в Уфимском районе, а именно в крупнейшем во всей Башкирии садовом товариществе «Шомырт». В прошлом году Mkset писал о том, что у СНТ есть многолетние проблемы с долгами за электроэнергию, в ситуацию даже вмешался Радий Хабиров, причем уже после этого свет в СНТ все-таки дали, но имеющийся в этом году свет пролился уже на другую проблему товарищества.

Проблемы с вывозом мусора хоть и замечены властями, но решаться не спешат. После недавнего разноса Радия Хабирова, который он устроил регоператору по обращению с ТКО «Дюртюлимелиоводстрой» проблемы с мусором быстрее решаться не стали, так вчера Mkset публиковал заметку о погрязшей в мусоре деревне Воробьево, которая расположена в Краснокамском районе Башкирии, который как раз и обслуживает указанный регоператор.

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