Самое большое СНТ Башкирии «Шомырт» превратилось в огромную мусорную свалку

Сегодня в распоряжении редакции оказались фотографии с площадки для сбора мусора в Уфимском районе, а именно в крупнейшем во всей Башкирии садовом товариществе «Шомырт». В прошлом году Mkset писал о том, что у СНТ есть многолетние проблемы с долгами за электроэнергию, в ситуацию даже вмешался Радий Хабиров, причем уже после этого свет в СНТ все-таки дали, но имеющийся в этом году свет пролился уже на другую проблему товарищества.
Проблемы с вывозом мусора хоть и замечены властями, но решаться не спешат. После недавнего разноса Радия Хабирова, который он устроил регоператору по обращению с ТКО «Дюртюлимелиоводстрой» проблемы с мусором быстрее решаться не стали, так вчера Mkset публиковал заметку о погрязшей в мусоре деревне Воробьево, которая расположена в Краснокамском районе Башкирии, который как раз и обслуживает указанный регоператор.