Работающие в McDonald’s жители Башкирии сохранят работу после ухода компании

Работающие в McDonald’s жители Башкирии сохранят работу после ухода компании
Работающие в McDonald’s жители Башкирии сохранят работу после ухода компании
Вчера, 18:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Согласование сделки по продаже McDonald’s бизнесмену из Сибири Александру Говору завершится в ближайшие недели, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Стало известно, что собственником российского бизнеса McDonald’s станет бизнесмен из Сибири Александр Говор. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, согласование сделки будет завершено в ближайшие недели.

Отмечается, что сотрудники, согласно договору, сохранят свои рабочие места на тех же условиях как минимум в течение двух лет. Финансировать расходы на заработную плату и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами взялся бизнесмен Александр Говор.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что компания McDonald’s приняла продать бизнес и покинуть российский рынок. Уточнялось, что сеть фаст-фудов продолжат работать, но уже под новым брендом, однако меню и поставщики останутся прежними.

Ранее сообщалось, что возможным покупателем сети американского фаст-фуда может стать бизнесмен Кайрат Боранбаев, который владеет сетью ресторанов в Беларуси, Казахстане и в некоторых регионах России. Примечательно, что в марте этого года уфимцы отмечали внешнее сходство бизнесмена с главой Башкирии Радием Хабировым.

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