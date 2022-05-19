Работающие в McDonald’s жители Башкирии сохранят работу после ухода компании

Стало известно, что собственником российского бизнеса McDonald’s станет бизнесмен из Сибири Александр Говор. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, согласование сделки будет завершено в ближайшие недели.
Отмечается, что сотрудники, согласно договору, сохранят свои рабочие места на тех же условиях как минимум в течение двух лет. Финансировать расходы на заработную плату и существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами взялся бизнесмен Александр Говор.
Напомним, что на этой неделе стало известно, что компания McDonald’s приняла продать бизнес и покинуть российский рынок. Уточнялось, что сеть фаст-фудов продолжат работать, но уже под новым брендом, однако меню и поставщики останутся прежними.
Ранее сообщалось, что возможным покупателем сети американского фаст-фуда может стать бизнесмен Кайрат Боранбаев, который владеет сетью ресторанов в Беларуси, Казахстане и в некоторых регионах России. Примечательно, что в марте этого года уфимцы отмечали внешнее сходство бизнесмена с главой Башкирии Радием Хабировым.