Прокуратура Башкирии уличила судебных приставов во взыскании «долгов» с однофамильцев

Прокуратура Башкирии уличила судебных приставов во взыскании «долгов» с однофамильцев
Прокуратура Башкирии уличила судебных приставов во взыскании «долгов» с однофамильцев
Вчера, 09:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Неправомерное возбуждение административных производств на граждан, чьи данные совпадают с данными должников выявили в нескольких районах Башкирии, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Так гражданин стали должником нигде не занимая денег в Сибае. С его счета списали 29 тысяч рублей, так как его персональные данные совпадали с данными реального должника. Такое нарушение нашли и пресекли в Баймакском районе, примечательно, что тут в ситуации не спешили разбираться несколько месяцев.

Были надзорным ведомством выявлены и другие нарушения, среди которых оказалась и несвоевременная отмена запрета на регистрационные действия на автомобили и недвижимость «должников по ошибке».

Судебных приставов Ленинского района Уфы, Октябрьского, Белорецкого и Кушнаренковского районов и вовсе уличили в формальном подходе и игнорировании обращений и жалоб ошибочных должников.

Руководитель УФССП России по республике в свою очередь получил 19 представлений, в которых надзорное ведомство потребовало избавиться от «двойников» в базах, а также снять с граждан необоснованные обязательства. Виновные наказаны, а недочеты исправлены.

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