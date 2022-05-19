Прокуратура Башкирии уличила судебных приставов во взыскании «долгов» с однофамильцев

Так гражданин стали должником нигде не занимая денег в Сибае. С его счета списали 29 тысяч рублей, так как его персональные данные совпадали с данными реального должника. Такое нарушение нашли и пресекли в Баймакском районе, примечательно, что тут в ситуации не спешили разбираться несколько месяцев.