Победа у нас в руках: награды международного конкурса прибыли в «Башспирт»

АО «Башспирт» получило награды международного дегустационного конкурса «International Wine & Spirit Competition», который прошел в марте этого года в Лондоне. Напомним, крепкие напитки компании впервые вошли в топ-3 лучших по версии одного из самых авторитетных международных конкурсов в индустрии алкогольных напитков IWSC — 2022.
Так, два напитка завоевали серебряные медали, еще два — «бронзу». Высшие награды получила продукция из США и Канады.
— Победа в Лондоне, безусловно, огромный повод для гордости тем продуктом, который мы производим. Особенно важно, что высшей оценки удостоены напитки, являющиеся визитной карточкой нашей Башкирии. Они в сегодняшних реалиях — отличная альтернатива в части импортозамещения на российском рынке. Этот факт в очередной раз и подтвердился признанием нашей продукции легендарными экспертами со всего мира, — отметила пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева.
Престижный конкурс «International Wine & Spirit Competition» был основан в 1969 году. IWSC гордится тем, что устанавливает международный эталон качества крепких напитков.