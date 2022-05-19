Победа у нас в руках: награды международного конкурса прибыли в «Башспирт»

Победа у нас в руках: награды международного конкурса прибыли в «Башспирт»
Победа у нас в руках: награды международного конкурса прибыли в «Башспирт»
Вчера, 14:36ОбществоАндрей КоролевФото: Башспирт
Продукция «Башспирт» впервые вошла в топ международного дегустационного конкурса «International Wine & Spirit Competition».

АО «Башспирт» получило награды международного дегустационного конкурса «International Wine & Spirit Competition», который прошел в марте этого года в Лондоне. Напомним, крепкие напитки компании впервые вошли в топ-3 лучших по версии одного из самых авторитетных международных конкурсов в индустрии алкогольных напитков IWSC — 2022.

Так, два напитка завоевали серебряные медали, еще два — «бронзу». Высшие награды получила продукция из США и Канады.

— Победа в Лондоне, безусловно, огромный повод для гордости тем продуктом, который мы производим. Особенно важно, что высшей оценки удостоены напитки, являющиеся визитной карточкой нашей Башкирии. Они в сегодняшних реалиях — отличная альтернатива в части импортозамещения на российском рынке. Этот факт в очередной раз и подтвердился признанием нашей продукции легендарными экспертами со всего мира, — отметила пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева.

Фото:Башспирт

Престижный конкурс «International Wine & Spirit Competition» был основан в 1969 году. IWSC гордится тем, что устанавливает международный эталон качества крепких напитков.

Продукцию АО «Башспирт» дегустировали и оценивали мировые эксперты-амбассадоры, среди которых Бернадетт Пэмплин, выступающая судьей на ряде международных конкурсов, включая «World Gin Awards и Craft Spirits» Американского института дистилляции в Сан-Франциско.

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