Новым депутатом Курултая Башкирии стал директор сети книжных магазинов «Эдвис»

Новым депутатом Курултая Башкирии стал директор сети книжных магазинов «Эдвис»
Новым депутатом Курултая Башкирии стал директор сети книжных магазинов «Эдвис»
Вчера, 11:27ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О новом назначении в региональном госсобрании сообщает 19 мая пресс-служба парламента

Освободившееся несколькими неделями ранее место депутата Курултая Айгуль Гареевой займёт директор известной книжной сети Эдуард Саитбаталов. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

Сообщается, что кандидатуру Саитбаталова выдвинули республиканским отделением «Единой России» и утверждена Центризбиркомом. По словам председателя парламента Константина Толкачева, Саитбаталов выступал с просветительскими инициативами, а также принимал участие в благотворительных проектах.

Саитбаталов Эдуард Вильевич. Директор Учебно-методического центра «Эдвис»
Фото:"Единая Россия"

Также отмечается, что ранее директор сети «Эдвис» был депутатом предыдущего, пятого созыва Государственного Собрания, хорошо зарекомендовал себя в составе комитета по образованию.

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