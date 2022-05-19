«Мясо»: уроженка Уфы Земфира выпустила первый клип после отъезда из России

Сегодня, 19 мая, певица Земфира презентовала новый клип на песню «Мясо», который сопровождается рисунками актрисы и сценаристки Ренаты Литвиновой. Текст песни был написан самой певицей и выражает антивоенную позицию.
За час клип «Мясо» набрал более 5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сообщают, что песня выражает боль и страх, а «душераздирающий шепот» назвали символичным.
Напомним, что в марте появились сообщения, что Земфира и Рената Литвинова покинули Россию, в связи с событиями на Украине.