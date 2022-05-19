Материалы по делу солиста ДДТ Шевчука поступили в суд Уфы после его речи на концерте

Ранее продюсер из Уфы заявил, что после концерта группы «ДДТ» в Уфе ее фронтмена Юрия Шевчука от остальной группы изолировали силовики и около часа беседовали с ним, после чего составили на артиста протокол и ретировались. В МВД республики ситуацию не прокомментировали. Журналистка Ксения Собчак предположила, что теперь как минимум три концерта группы ДДТ, намеченные на лето, находятся под угрозой срыва.