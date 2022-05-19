Материалы по делу солиста ДДТ Шевчука поступили в суд Уфы после его речи на концерте

Материалы по делу солиста ДДТ Шевчука поступили в суд Уфы после его речи на концерте
Материалы по делу солиста ДДТ Шевчука поступили в суд Уфы после его речи на концерте
Вчера, 15:06ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1MI
Судебное заседание будет проходить в Советском райсуде города, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Материалы на Юрия Шевчука по административному делу о дискредитации ВС РФ поступили в Советский районный суд Уфы, сообщили изданию "Фонтанка" в пресс-службе. По данным службы, заседание еще не назначено, материалы зарегистрированы, дело передано судье Егоровой. Сайт Советского районного суда Уфы на момент публикации Mkset оказался недоступен.

Ранее продюсер из Уфы заявил, что после концерта группы «ДДТ» в Уфе ее фронтмена Юрия Шевчука от остальной группы изолировали силовики и около часа беседовали с ним, после чего составили на артиста протокол и ретировались. В МВД республики ситуацию не прокомментировали. Журналистка Ксения Собчак предположила, что теперь как минимум три концерта группы ДДТ, намеченные на лето, находятся под угрозой срыва.

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