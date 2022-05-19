Более 5000 уральских предприятий воспользовались программами господдержки в Сбербанка

Более 5000 уральских предприятий воспользовались программами господдержки в Сбербанка
Более 5000 уральских предприятий воспользовались программами господдержки в Сбербанка
Вчера, 17:18ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Сбербанк помогает предприятиям развивать свое дело и сохранять рабочие места.

Более 5 тысяч предприятий воспользовались господдержкой в рамках различных программ льготного кредитования в Уральском банке Сбербанка.

Так, например, по программам поддержки системообразующих предприятий Уральский банк Сбербанка заключил 47 договоров, общая сумма финансирования превысила 96 млрд рублей.

По программе «Господдержка 13,5% — 15%», призванной поддержать малое и среднее предпринимательство, Сбербанк заключил более 1200 договоров на сумму свыше 10,5 млрд рублей.

— Сейчас конкурентный рынок дает владельцам предприятий огромное количество возможностей и перспектив для реализации задуманных идей. Финансирование на льготных условиях стало хорошим подспорьем для многих компаний. Участвуя в реализации программ господдержки, Сбербанк помогает предприятиям развивать свое дело и сохранять рабочие места, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Материалы по теме:
Сбербанк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы