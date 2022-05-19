Более 5000 уральских предприятий воспользовались программами господдержки в Сбербанка

— Сейчас конкурентный рынок дает владельцам предприятий огромное количество возможностей и перспектив для реализации задуманных идей. Финансирование на льготных условиях стало хорошим подспорьем для многих компаний. Участвуя в реализации программ господдержки, Сбербанк помогает предприятиям развивать свое дело и сохранять рабочие места, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.