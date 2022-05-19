Абрамченко: На Ставрополье появится первый экотехнопарк при поддержке РЭО

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в Ставропольском крае планируется построить первый экотехнопарк к концу 2024 года. Средства на строительство выделят из федерального бюджета.

До 90% этих денег направят на финансирование проектов резидентов. Она отметила, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров одобрил предложение о том, что край станет пилотной площадкой, на которой будет реализовываться инициатива социально-экономического развития государства до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Тут построят первый из восьми запланированных технопарков, которые будут построены к 2030 году. На этой территории особая экономическая зона, а также действуют бенефициарные режимы, позволяющие инвесторам получить дополнительную выгоду от этой площадки. С точки зрения логистики ее расположение считается удачным для всего Северного Кавказа. По словам коллег, стало известно, что планируется работать с вторичными материальными ресурсами – стеклом и полимерами. Об этом пишет 360tv.ru. Будущий экотехнопарк будет занимать 15 гектаров. РЭО подал заявку на то, чтобы был выделен земельный участок без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта. При этом были выполнены договоренности с предприятиями по утилизации стекла, полимеров, ПЭТ-тары, органики и производству RDF. Из этих отходов будут производиться полимерные гранулы, ПЭТ-флекс, технический грунт и стеклобой первого сорта. Общая мощность этих объектов составит 200 тысяч тонн ежегодно. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что экотехнопарк будет располагаться на территории опережающего социально-экономического развития “Невинномысск”. Он охватит 4 региона - Ставропольский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Экотехнопарк будет функционировать уже в 2024 году и даст свыше 150 новых рабочих мест. Данный объект даст 25 миллионов рублей налоговых отчислений к концу 2024 года. Инвестиции в проект составят один миллиард рублей.

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