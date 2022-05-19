28% уфимцев признались, что у них нет денег на отпуск

Данные опроса о том, какую сумму планируют выделить жители Уфы на отдых в этом году публикует сервис Superjob

У 28% уфимцев нет денег на отпуск в этом году. Данные следуют из анкетирования сервиса Superjob. В этом году уфимцы готовы потратить на отпуск порядка 36 тысяч рублей. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом сумма выросла на четыре тысяч рублей, когда жители башкирской столицы готовы были потратить на отдых около 32 тысяч рублей. При этом выросла и стоимость потенциального «отдыха мечты». Если годом ранее неделю идеального отпуска уфимцы оценивали в 125 тысяч рублей, то сейчас его стоимость, по мнению местных жителей, должна составить порядка 150 тысяч. Напомним, ранее аналитики заявили о росте зарплат в Башкирии. Согласно их данным, многие региональные компании планируют пересмотр зарплат сотрудников.

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