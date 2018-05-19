Неделя в Башкирии: Семак, выборы, экомитинг, бензин, Радио "Титан" и БГУ

Медиакорсеть напоминает о важных событиях и самых интересных материалах недели.

В понедельник, 14 мая, исполнился ровно месяц со дня блокировки Telegram. Мы решили узнать, как уфимцы продолжают пользоваться этим мессенджером.

В этот же день главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак побывал на совете директоров ФК «Зенит», что породило слухи о его переходе в этот клуб. Как выяснилось, говорить об этом пока рано.

Во вторник, 15 мая, стало известно, что старый мост через Белую в Уфе в районе Монумента Дружбы в срок до 12 июня отремонтировать не удастся. Это значит, что еще пару летних месяцев там неизбежны пробки, особенно в уик-энд.

Во вторник Медиакорсеть опубликовала видеозапись жителей села Старый Сибай Баймакского района, которые требуют вмешаться в ситуацию с их школой. Дети вынуждены учиться в полуразвалившемся здании.

В среду, 16 мая, стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов решил участвовать в выборах депутатов Госсобрания республики. Он записался для участия в праймериз и выступит в дебатах.

Журналист «Эхо Москвы» в Уфе Дарья Кучеренко высказала свое мнение о судебном решении, которым председатель УИК в Уфе была наказана за то, что она «не заметила» недействительный бюллетень.

16 мая в Благовещенске прошел митинг, на котором большинство участников протестовали против нового полигона ТКО.

В этот же день выросли цены на бензин, Медиакорсеть решила выяснить, почему они растут в 3,5 больше, чем уровень инфляции.

В четверг, 17 мая, редакция рассказала о девочке-инвалиде, которой в Чишминской районной больнице врач отказался менять гипс, хотя мама заподозрила что-то неладное. Из-за этого девочка пострадала.

В этот же день Медиакорсеть написала о туристке из Башкирии, Динаре Нурыевой. Она попала в аварию в Грузии, и теперь нуждается в помощи.

А на трассе «Уфа-Оренбург» произошла трагедия. Таксист с пятью пассажирами столкнулся с трактором, все погибли.

В пятницу, 18 мая, Медиакорсеть опубликовала интервью участника осады «Радио Титан», которая рассказала подробности нашумевшей истории со стрельбой в центре Уфы 20 лет назад. Почитайте – не пожалеете.