Власти установили, как часто в лесу может раздаваться топор дровосека
19 мая 2009, 21:50Общество
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Новая редакция республиканского закона «О регулировании лесных отношений» вступила в силу в воскресенье. Согласно ей жители Башкирии могут заготавливать древесину в лесах региона, однако с соблюдением периодичности и нормативов вырубки. Так, на строительство жилого дома граждане могут пустить под топор до 150 кубометров один раз в течение 25 лет, на ремонт и реконструкцию жилого дома - до 50 кубометров один раз в течение 15 лет, на строительство надворных построек - до 50 кубометров один раз в течение 15 лет, на ремонт надворных построек - до 15 кубометров один раз в течение 5 лет, для отопления жилого дома и других надворных построек - до 20 кубометров ежегодно.
Интересно, что гражданам, которым ранее отпускалась древесина для собственных нужд, право ее заготовки предоставляется вновь по истечении установленного времени. А к тем жителям Башкирии, у которых на пожаре сгорел дом или оказался разрушен в результате стихийных бедствий, правило периодичности применяться не будет.
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