Власти установили, как часто в лесу может раздаваться топор дровосека

Интересно, что гражданам, которым ранее отпускалась древесина для собственных нужд, право ее заготовки предоставляется вновь по истечении установленного времени. А к тем жителям Башкирии, у которых на пожаре сгорел дом или оказался разрушен в результате стихийных бедствий, правило периодичности применяться не будет.