Верховный суд Башкирии аннулировал решение райсуда по делу адвоката Сергея Макаренко

Полиция задержала адвоката Сергея Макаренко за значок «Нет …»*, однако Кировский райсуд дело прекратил. Теперь же после апелляции прокурора Верховный суд региона отправил дело на повторное рассмотрение, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Стало известно, что постановление Кировского райсуда о прекращении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ) было отменено. Тогда суд в лице Лилии Абдрахмановой не нашел состава правонарушения, однако прокурор Кировского райсуда подал апелляционную жалобу. Так, Верховный суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил дело на повторное рассмотрение. Отметим, задержали адвоката еще 7 марта на пересечении улиц Кирова и Ленина. Известно, что задержанию предшествовало обращение Макаренко к полицейскому. В частности, мужчина показал значок с надписью «Нет…»* и спросил можно ли с ним ходить — ответ был утвердительный, но уже через несколько минут адвокат был задержан. Ранее мы сообщали, что в Башкирии было заведено первое уголовное дело из-за фейка о Вооруженных силах России. Как сообщал глава регионального СК Денис Чернятьев, обвиняемый распространял заведомо ложную информацию на своей страничке ВКонтакте. *Mkset не может привести надпись полностью, поскольку это запрещено законодательством РФ.

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