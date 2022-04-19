Верховный суд Башкирии аннулировал решение райсуда по делу адвоката Сергея Макаренко

Верховный суд Башкирии аннулировал решение райсуда по делу адвоката Сергея Макаренко
Верховный суд Башкирии аннулировал решение райсуда по делу адвоката Сергея Макаренко
Сегодня, 14:39ОбществоФото: 1MI
Полиция задержала адвоката Сергея Макаренко за значок «Нет …»*, однако Кировский райсуд дело прекратил. Теперь же после апелляции прокурора Верховный суд региона отправил дело на повторное рассмотрение, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Стало известно, что постановление Кировского райсуда о прекращении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ) было отменено.

Тогда суд в лице Лилии Абдрахмановой не нашел состава правонарушения, однако прокурор Кировского райсуда подал апелляционную жалобу.

Так, Верховный суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил дело на повторное рассмотрение.

Отметим, задержали адвоката еще 7 марта на пересечении улиц Кирова и Ленина. Известно, что задержанию предшествовало обращение Макаренко к полицейскому. В частности, мужчина показал значок с надписью «Нет…»* и спросил можно ли с ним ходить — ответ был утвердительный, но уже через несколько минут адвокат был задержан.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии было заведено первое уголовное дело из-за фейка о Вооруженных силах России. Как сообщал глава регионального СК Денис Чернятьев, обвиняемый распространял заведомо ложную информацию на своей страничке ВКонтакте.

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