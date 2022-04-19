В России упростили процедуру подтверждения нулевого НДС для экспортеров

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал депутатам нижней палаты парламента РФ принять в первом чтении законопроект, упрощающий и переводящий в электронную форму процедуру подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортеров.

Проект закона инициировали ранее в кабмине, пишут корреспонденты информагентства tass.ru. Текущими правилами предусмотрено, что, обосновывая применение нулевой ставки НДС, экспортер должен представить пакет документов в бумажном виде, включая декларацию на продукцию и заключенный контракт. С принятием нового закона появится возможность представлять всю необходимую информацию в электронном виде, в том числе сведения из декларации и контракта. Предложенные Правительством РФ изменения существенно упростят налогоплательщикам процедуру подтверждения нулевой ставки по НДС при экспорте товаров. Экспортеры продукции будут обязаны представлять в налоговые органы электронные реестры, содержащие данные деклараций и контрактов. Поправки в действующее в России законодательство ориентированы на то, чтобы продолжить снижать административную нагрузку на отечественный бизнес. Налоговые органы благодаря нововведению смогут обрабатывать сведения из представленных налогоплательщиками электронных реестров в автоматическом режиме. Кроме того, теперь будет проще сопоставлять представляемые данные со сведениями, поступающими в электронной форме от ФТС РФ в рамках информационного обмена, следует из пояснительной записки к документу.

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