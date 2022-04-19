В Башкирии произошел пожар в психоневрологическом интернате

В Башкирии произошел пожар в психоневрологическом интернате
В Башкирии произошел пожар в психоневрологическом интернате
Сегодня, 08:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Эвакуация подопечным интерната не потребовалась, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 18 апреля.

Вечером 18 апреля тревожное сообщение о пожаре в психоневрологическом интернате в городе Ишимбай поступило диспетчерам ГУ МЧС по Башкирии. На место по повышенному рангу оперативно выехали не только пожарные МЧС, но и другие экстренные службы.

К счастью кроме пожарных никакие специалисты на месте не понадобились — горело отдельно стоящее здание, объединяющее баню и прачечную. К счастью происшествие обошлось без пострадавших, горела же кровля кирпичного здания на площади 50 квадратных метров, ее тушили 19 человек и 7 единиц техники.

Однако несмотря на то, что происшествие обошлось без пострадавших, обстоятельства пожара еще предстоит выяснить компетентным специалистам.

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