В Башкирии популярную тиктокершу объявили в розыск из-за неуплаты алиментов

В Башкирии в розыск объявили популярную тиктокершу 27-летнюю Дину Зулькарнаеву. Как уточняет пресс-служба ФССП уроженка Учалинского района уклоняется от своих родительских обязанностей и не выплачивает алименты на двоих дочерей и сына. Дети находятся на воспитании отца.
Так, в отношении женщины возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств. Предполагается, что Дина Зулькарнаева скрывается в Москве у сожителя. Кроме того, женщина активно ведёт аккаунт в тиктоке, где у неё почти 30 тысяч подписчиков.
Тех, кто обладает сведениями о местонахождении женщины просят сообщит в ФССП Башкирии по номерам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.