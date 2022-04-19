В Башкирии популярную тиктокершу объявили в розыск из-за неуплаты алиментов

В Башкирии популярную тиктокершу объявили в розыск из-за неуплаты алиментов
В Башкирии популярную тиктокершу объявили в розыск из-за неуплаты алиментов
Сегодня, 22:26ОбществоФото: Скриншот с видео
Уроженка Учалинского района Дина Зулькарнаева объявлена в розыск из-за неуплаты алиментов на троих детей, сообщает пресс-служба ФССП.

В Башкирии в розыск объявили популярную тиктокершу 27-летнюю Дину Зулькарнаеву. Как уточняет пресс-служба ФССП уроженка Учалинского района уклоняется от своих родительских обязанностей и не выплачивает алименты на двоих дочерей и сына. Дети находятся на воспитании отца.

Так, в отношении женщины возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств. Предполагается, что Дина Зулькарнаева скрывается в Москве у сожителя. Кроме того, женщина активно ведёт аккаунт в тиктоке, где у неё почти 30 тысяч подписчиков.

Тех, кто обладает сведениями о местонахождении женщины просят сообщит в ФССП Башкирии по номерам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.

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