В Башкирии отменят штрафы за торговлю фруктами из сада в качестве антикризисной меры

Законопроект об этом уже готовится, принять его хотят на ближайшем заседании, сообщили в республиканском парламенте.

Таким образом, действие статьи административного кодекса, устанавливающей штрафы за стихийную торговлю и оказание услуг, будет приостановлено. Штрафовать садоводов, которые продают выращенные на своих участках фрукты, ягоды и овощи, перестанут. «Как правило, в неустановленных местах пенсионеры выходят продавать фрукты-ягоды со своего огорода или домашние заготовки. Для них небольшие деньги, вырученные за труд, ­– хорошее подспорье», — прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. Сроки моратория на штрафы не установлены. Депутаты могут вернуть их, когда экономическая ситуация в регионе стабилизируется. Отмечается, что наказывать рублем также перестанут некоммерческие организации, предприятия малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей и их сотрудников. Как сообщал Mkset, запрет на штрафы для садоводов анонсировал глава региона Радий Хабиров на первом форуме садоводов 15 апреля. Он также потребовал создать условия для уличной торговли таким гражданам. Глава региона призвал покупать у пожилых граждан их товары, оказывая им таким образом поддержку. Штраф за стихийную торговлю для граждан в настоящее время составляет от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч. За повторные правонарушение суммы существенно возрастают.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter