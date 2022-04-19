Татьяна Минеева поддержала выделение средств потерявшим работу жителям Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на прошлой неделе была утверждена программа поддержки сотрудников, у которых сохраняется риск потери места работы. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева поддержала программу.

Издание vostokmedia.com пишет, что на ее реализацию будет выделено 3,36 миллиарда рублей. «Сотрудники – это и есть капитал любой компании, который легко потерять, но очень сложно нарабатывать. Перед деловым сообществом Москвы сегодня стоит задача сохранить кадровый потенциал, в частности порядка 200 000 квалифицированных специалистов, которые находятся под угрозой увольнения. Меры, анонсированные мэром Москвы Сергеем Собяниным, полностью отвечают этой задаче», - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Сергей Собянин написал в блоге, что программа облегчит переход работников из одной компании в другую. Кроме этого, люди, которые находятся в простое, смогут увеличить свой доход, состоящий на данный момент только из компенсации работодателя: их смогут привлекать к дополнительной работе, к примеру ремонту оборудования. Сергей Собянин объяснил, что программа прежде всего направлена на поддержку работников зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка или приняли решение о временной приостановке деятельности. По предварительным оценкам, около двухсот тысяч москвичей рискуют потерять место постоянной работы. Москвичи, которых уволили, но которые еще не нашли новую работу, смогут трудиться на временных общественных работах, например в павильонах "Здоровая Москва", центрах "Мои документы" и других столичных организациях. Предприятия, которые будут принимать уволенных из других компаний сотрудников, смогут получать субсидию от государства на адаптацию работников. По предварительным прогнозам, программа поможет более чем 58 тысячам жителей столицы России. Также Собянин рассказал о принятии новой программы льготного кредитования предприятий МСП. Оформление займов осуществляется на сайтах банков, никакие документы при этом не потребуются. При обращении в банк впервые необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, а также учредительные документы. Льготные кредиты предоставляются по ставке 13,5 процента годовых. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей. Субсидирование ставки будет осуществляться на протяжении девяти месяцев. На данный момент кредиты на льготных условиях можно оформить в восьми банках, в том числе Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других. Ранее Сергей Собянин на своем личном сайте сообщал о подготовке мер поддержки рынка труда. «На следующую неделю готовим пакет мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей экономики города», — написал градоначальник. Собянин подчеркнул, что ранее правительство города приняло ряд важных решений по поддержке транспортной отрасли, общепита, а также сферы торговли.

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