Советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков покинул должность спустя восемь месяцев

Советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков покинул должность спустя восемь месяцев
Советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков покинул должность спустя восемь месяцев
Сегодня, 11:52ОбществоВалерия ПанаеваФото: vk.com
Беляков написал заявление по собственному желанию, журналисту Mkset данный факт подтвердили в мэрии Уфы 19 апреля.

По некоторым данным, в настоящее время Беляков находится на отдыхе, а в будущем планирует также заниматься проблемами ЖКХ. Причины своего увольнения Беляков раскрывать не стал. Журналисту Mkset Вадим Беляков оперативно не ответил.

«Действительно Вадим Викторович покинул пост советника мэра по вопросам ЖКХ. Сделал это по собственному желанию», - подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Не исключено, что увольнение Белякова может быть связано с обновлением команды нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Вадим Беляков — юрист-общественник, основатель проекта Ufacity.me, в котором уфимцам помогают разобраться с начислением за «коммуналку». В январе прошлого года в интервью на региональном телеканале Беляков заявил, что в решении проблем ЖКХ города «за полтора года ничего не продвинулось», а «поручения и рабочие группы спускались в стол».

Диалог — это та ситуация, которая должна быть. Если его не будет, то надо готовиться к тому, что люди устанут просить диалога, требовать, и будут предпринимать другие меры. То, что так происходит, — это 100% на ответственности органов власти, — заявлял Беляков.

В сентябре 2021 года был назначен советником мэра Уфы Сергея Грекова по вопросам ЖКХ. Сам Греков ушел в отставку в феврале этого года.

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