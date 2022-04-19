Новое пособие, земля для депутата и колония для экс-чиновника: Итоги дня в Башкирии

Новое пособие, земля для депутата и колония для экс-чиновника: Итоги дня в Башкирии
Новое пособие, земля для депутата и колония для экс-чиновника: Итоги дня в Башкирии
Сегодня, 21:50ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события в Башкирии на вечер 19 апреля от Mkset

Глава Башкирии подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На пособие могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Так, сумма выплат будет составлять 50% от детского прожиточного минимума — 5 339 рублей. В случае, если указанная сумма не превышает прожиточный минимум, то выплаты могут быть увеличены на 75% или на 100%, в зависимости от доходов семьи.

Компания «Агидель-Инвестстрой», принадлежащая депутату Горсовета Филюсу Ишбулатову, без торгов получила землю в центре Уфы, а именно на пересечении улиц Чернышевского и Султанова. Сообщается, что на территории в 4, 2 тысячи квадратных метров расположится новый жилой комплекс компании. Наряду с этим одним из обязательств со стороны застройщика является предоставить 24 квартиры обманутым дольщикам в других жилых комплексах.

Глава Башкирии присвоил озеру Талкас охранный статус. Отныне на данной территории запрещены поиск и добыча полезных ископаемых, сообщается в документе на сайте правовой информации.

Экс-чиновника Минземимущества в Иглинском районе приговорили к 3,6 годам колонии. Виталия Карпова суд признал виновным в превышении должностных полномочий. По мнению следствия и суда, мужчина в конце 2017 года заключил договоры аренды на земли площадью более 46 гектаров в Иглинском районе. Предполагалось, что их застроит жильем ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ», но в документах была предусмотрена лазейка — в договорах была предусмотрена возможность передачи прав и обязанностей третьим лицам.

Жители Башкирии остались недовольны тем, что экс-министр здравоохранения Башкирии был приставлен к ордену «Пирогова». Так, Максима Забелина в социальных сетях поздравил глава региона и отметил, что чиновник данной награды достоин, похвалил за работу в пандемию и назвал «настоящим врачом и мужчиной». Однако не все комментаторы под постом оказались солидарны с главой республики — немалая часть жителей республике описывала в комментариях несколько иное видение ситуации «на земле».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы