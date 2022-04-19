Мэра Салавата высмеяли за чистые кроссовки и белые перчатки после субботника

В одном из городских сообществ города Салават пользователи внимательно изучили фото мэра и заподозрили, что после уборки он вероятно выглядел бы иначе.

Салаватская группа в соцсетях опубликовала фотографию местного градоначальника Игоря Миронова, снабдив фото подписью, которая гласит, что мэр вышел на субботник. Привели в сообществе и цитаты самого мэра о том, что порядок начинается с каждого из нас, призывом присоединиться к субботнику 23 апреля и благодарностью тем, кто также выходит на очистку улиц. Однако вместо похвалы в комментариях пользователи внимательно изучили фото мэра и обратили внимание на то, что кроссовки мэра отличаются чистотой, собственно, как и его тряпичные светлые перчатки. Подошва у ботинок белоснежная, как и перчатки, дали мешок, сфоткался, пошел дальше)предположил местный житель Ярослав Назиров – Показушник. Мэр Уфы из дома до работы на велосипеде и с работы домой на велосипеде. Чтобы по дороге общаться с жителями (какие проблемы в городе). Мэр Стерлитамака решился на сутки быть водителем такси. Чтобы общаться с жителями. Мэр Салавата???, – вопрошает Игорь Рябов.

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