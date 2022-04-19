Мэр Стерлитамака пригрозил отобрать авто у чиновников ЖКХ, чтобы те видели улицы

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов на оперативке сделал весьма громкое заявление о том, что если ситуация с уборкой улиц города не изменится в лучшую сторон, то он «заберет у всего блока ЖКХ служебный транспорт».
Мотивировал столь радикальное предложение мэр тем, что чиновники ездят на задних сиденьях служебных авто и не видят реальной картины, причем по мнению мэра, картина эта является печальной. Он также дал поручение чиновникам ходить пешком, для того, чтобы видеть положение дел на улицах.
Пешком по улицам разошлись и начали мониторить и контролировать, где что не убрано.Рустем Газизов