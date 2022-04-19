Мэр Стерлитамака пригрозил отобрать авто у чиновников ЖКХ, чтобы те видели улицы

Мэр Стерлитамака пригрозил отобрать авто у чиновников ЖКХ, чтобы те видели улицы
Мэр Стерлитамака пригрозил отобрать авто у чиновников ЖКХ, чтобы те видели улицы
Сегодня, 14:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Рустем Газизов возмутился тем, как в городе убирают улицы и пригрозил, что лишит весь блок ЖКХ служебного транспорта, о чем сообщил на оперативном совещании в городской мэрии 19 апреля.

Мэр Стерлитамака Рустем Газизов на оперативке сделал весьма громкое заявление о том, что если ситуация с уборкой улиц города не изменится в лучшую сторон, то он «заберет у всего блока ЖКХ служебный транспорт».

Мотивировал столь радикальное предложение мэр тем, что чиновники ездят на задних сиденьях служебных авто и не видят реальной картины, причем по мнению мэра, картина эта является печальной. Он также дал поручение чиновникам ходить пешком, для того, чтобы видеть положение дел на улицах.

Пешком по улицам разошлись и начали мониторить и контролировать, где что не убрано.Рустем Газизов

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