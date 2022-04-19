Компания депутата Горсовета Ишбулатова без торгов получила землю в центре Уфы

Компания «Агидель-Инвестстрой» депутата Горсовета Уфы Филюса Ишбулатова без аукциона получила участок земли на пересечении улиц Чернышевского и Султанова. Об этом гласит опубликованное сегодня распоряжение главы республики.
Сообщается, что на территории в 4, 2 тысячи квадратных метров расположится новый жилой комплекс компании. Наряду с этим одним из обязательств со стороны застройщика является предоставить 24 квартиры обманутым дольщикам в других жилых комплексах.
Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердил сам Ишбулатов. Также, по словам депутата, расселить обманутых дольщиков планируется в течение пяти месяцев — до сентября этого года.
Ранее стало известно, что размер компенсации, выплаченный обманутым дольщикам Башкирии составил 4,4 миллиарда рублей. Выплаты получили дольщики 37 объектов.