Глава Башкирии присвоил озеру Талкас охранный статус

Озеру Талкас присвоен охранный статус. Соответствующий указ с подписью главы Башкирии был опубликован на сайте правовой информации. Так, на территории озера отныне запрещены поиск и добыча полезных ископаемых, проведение буровых, взрывных и горных работ, осушение и гидромелиорация, прокладка линий электропередач и других коммуникаций, размещение отходов, а также все виды охоты.