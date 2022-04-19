Финансовую поддержку «Крымского титана» обеспечивает АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Во исполнение соответствующего решения правительства РФ она также взяла на себя все технологические и технические аспекты.
«Для нас это знаковый проект. Мы давно занимаемся вопросами производства диоксида титана, — подчеркнул гендиректор БСК Эдуард Давыдов. — В прошлом году заключили соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений в востребованные рынком высокотехнологичные хлорорганические и неорганические продукты. У нас значительные научно-технические наработки в плане технологий производства».
По словам Давыдова, благодаря синергетическому эффекту взаимодействия БСК с «Крымским титаном» все производственно-технологические вопросы были решены в кратчайшие сроки, и оборудование успешно запустили. Речь идет о вкладе компании не только в импортозамещение, но и в эффективное развитие химии высоких переделов, отметил Давыдов.
Специалисты БСК ранее разработали план развития на ближайшие пять лет. Он предусматривает повышение ежегодных объемов производства диоксида титана до отметки в 120 тысяч тонн. Таким образом, компания сможет полностью удовлетворять потребности отечественного рынка, проинформировал Давыдов.
Следует отметить, что потребность российской промышленной отрасли в данном химическом соединении ежегодно демонстрирует рост. Диоксид титана с пигментным качеством очень востребован сегодня в лакокрасочной промышленности, а также в производстве синтетических волокон, бумаги и пластмасс.
По результатам минувшего года свыше 70 процентов диоксида титана импортировали в Россию страны Евросоюза и США. С введением очередных санкций в отношении нашей страны и последовавшим за ним разрывом цепочек логистики многие отечественные предприятия столкнулись с дефицитом диоксида титана.
Давыдов выразил уверенность в том, что вопрос перестанет быть настолько острым с перезапуском «Крымского титана». При этом благодаря дальнейшему расширению производства в течение ближайших трех-пяти лет потребности России удастся удовлетворить на 100 процентов, резюмировал глава БСК.
Эксперты заявили, в свою очередь, о том, что продукция, выпускаемая «Крымским титаном», сделает российские краски укрывистыми. Речь идет о способности пигмента перекрывать цвета поверхности. Наши производители в результате получат возможность выпускать краски, отличающиеся высокими физико-химическими характеристиками.
Более того, с возрождением производства диоксида титана пигментного качества станет возможным выпуск следующих наименований продукции: пигмент красный железоокисный марки К, сульфат железа марок А и Б, серная аккумуляторная кислота, железный технический купорос, фосфогипс, серная техническая кислота, удобрение аммофос и удобрение NPK.