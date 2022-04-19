Денег нет, а вы сушитесь: как первый ливень в Уфе показал новому мэру старые проблемы

18 апреля в Уфе и в Башкирии прошел первый основательный весенний ливень - кроме увлажнения почвы дождь принес и разрушительные последствия. Mkset изучил последствия дождя и то, какие проблемы он обнажил для городских властей.

Вчера по Башкирии прошли весенние весьма интенсивные ливни. Явление ожидаемое и естественное, а вот его последствия уже традиционно, как и снег зимой, вызывают недовольство граждан. Складывается впечатление, что как и зима, ливни для коммунальщиков в Башкирии случаются неожиданно и не вовремя. Всем известно, что в Башкирии много красивых водопадов, Айгир, Кук-Каракук и другие, но мало кто знал, что водопады есть и в самом центре Уфы. Вот как потоки бегут к остановке улица Кирова, хорошо что хоть не сметая все на своем пути. Буквально за углом от водопада на Кирова дерево упало на припаркованную иномарку, но пострадала не только машина, но и провода наружного освещения. К слову об озерах, неподалеку от Айской и Кирова, на одной из самой широких улиц Уфы, проспекте Октября, разлились бескрайние лужи. Посмотрите, как эти лужи мотивируют уфимцев держать себя в форме, ведь без хорошей физподготовки преодолеть их вряд ли получится. В одной из групп в социальных сетях на этот счет написали интересное суждение, а точнее вспомнили мэрство нынешнего сенатора Ирека Ялалова и его давние слова о ливневках. Меняются меры, а вот Уфа как тонула так и тонет. Мэр города назвал причину, почему город тонет после дождя. Со слов Ирека Ялалова, только 9% дорог оборудованы ливневками. Чтобы оборудовать полностью город, необходимы средства в размере 20 миллиардов рублей, таких денежных средств у города конечно нет.соцсети Фото: Телеграм-канал @UFA_RB В Уфе, в самом ее центре, близ РКБ имени Куватова также дожди сделали свое если не грязное, то мокрое дело. Уфимец заснял, как люди вынуждены идти по трамвайным путям в надежде на сухость и комфорт, но тщетно. Видео: UTV Улицы превратились в моря, а пешеходы оказались в ловушке — с одной стороны тротуара сойти можно, но перейти на другую нельзя, вода до колен. Вот и идут десятки людей по трамвайным путям в надежде, что где-то окажется кусочек посуше, но нет, вода везде. Эмиль Шаяхметов, автор видео Кроме Уфы последствия ливней наблюдались и в других городах, но особенно впечатлил Нефтекамск, где у горожан против их воли и желания образовалась собственная Венеция во дворе. Всему виной отсутствие ливневок. В 2017 году тогда еще мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкирии Ирек Ялалов заявлял, что на строительство ливневок по всей Уфе нужно 20 млрд рублей. Сегодня, по его словам, лишь 9% дорожной сети оснащены ливневками. Как новый мэр Уфы Ратмир Мавлиев будет решать эту важную для города проблему - покажет время.

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