В Уфе отделение Сбербанка закрыли из-за подтвержденного коронавируса сотрудницы
Речь идет об отделении банка в ТЦ «Звездный».
Как пояснили в пресс-службе Сбербанка в Башкирии, у одной из сотрудниц отделения нашли коронавирус. Первый ее тест оказался положительным. При этом сообщается, что женщина сама сдала тест. В настоящее время она находится на самоизоляции. Все ее коллеги также соблюдают домашний карантин. Офис будет тщательно продезинфицирован. А само отделение возобновит свою работу уже 21 апреля, но с новыми сотрудниками.
«Явных симптомов заболевания у нее не было. Первичный анализ дал положительный результат. О результате теста сотрудница банка узнала, находясь дома», — заявила руководитель пресс-службы Башкирского отделения ПАО Сбербанк Мария Бакирова.
Напомним, что в Башкирии коронавирус подтвердился у 252 человек. За период наблюдений вылечились 14 человек, 10 человек с COVID-19 скончались.