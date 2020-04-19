В Уфе отделение Сбербанка закрыли из-за подтвержденного коронавируса сотрудницы

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка в Башкирии, у одной из сотрудниц отделения нашли коронавирус. Первый ее тест оказался положительным. При этом сообщается, что женщина сама сдала тест. В настоящее время она находится на самоизоляции. Все ее коллеги также соблюдают домашний карантин. Офис будет тщательно продезинфицирован. А само отделение возобновит свою работу уже 21 апреля, но с новыми сотрудниками.