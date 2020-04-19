Башкирия попала в тройку лидеров регионов по количеству смертей с коронавирусом
19 апреля, 15:38ОбществоНадежда ВалитоваФото: health.bashkortostan.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Башкирии за сутки скончались двое человек с подтвержденным коронавирусом.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В минздраве Башкирии в очередной раз состоялся ежедневный брифинг по противодействию распространения коронавируса в регионе. В ведомстве опровергли опубликованные ранее данные штаба Москвы и сообщили о 45 новых случаях заболевания за сутки. Таким образом, общее количество заболевших в республике увеличилось до 297 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 62 человека. Выздоровели 14 человек.
Стало также известно о двух новых летальных исходах граждан с подтвержденным COVID-19. Они проходили длительное лечение от онкологического заболевания. Всего с периода наблюдений в Башкирии скончались уже 12 человек, у которых выявили коронавирус.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей