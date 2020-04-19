Башкирия попала в тройку лидеров регионов по количеству смертей с коронавирусом

В минздраве Башкирии в очередной раз состоялся ежедневный брифинг по противодействию распространения коронавируса в регионе. В ведомстве опровергли опубликованные ранее данные штаба Москвы и сообщили о 45 новых случаях заболевания за сутки. Таким образом, общее количество заболевших в республике увеличилось до 297 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 62 человека. Выздоровели 14 человек.