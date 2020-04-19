В Башкирии увеличилась заболеваемость туберкулезом

Об этом сообщает UfaTime со ссылкой на Росздравнадзор. Речь идет о выявленных случаях заболевания в первые месяцы 2020 года – январь и февраль. Всего в республике диагностировано 302 пациента с туберкулезом органов дыхания. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 180. При этом если в это число вошли трое несовершеннолетних детей, то в 2020 туберкулезом в начале года заболели уже семеро детей. Прирост составил около 133%

Ранее мы писали об аналогичной статистике от Роспотребнадзора Башкирии, констатировавшей, что в 2019 году в регионе ухудшилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом несмотря на то, что с 2001 года наблюдалась тенденция к снижению.

Сообщается, что в 2019 году заболеваемость туберкулезом составила 43,8 на 100 тысяч населения, что выше на 10% показателя 2018 года, когда было 39,8% на 100 тысяч населения.