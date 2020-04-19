В Башкирии назвали города и районы, в которых есть подтвержденные случаи коронавируса
На ежедневном брифинге министерства здравоохранения республики сообщили оперативные данные по состоянию на 14.00 19 апреля.
Согласно ним, в республике только за последние сутки коронавирус нашли у 45 человек. Всего зарегистрировано 297 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 209 человек из них госпитализированы. Известно стало также о двух новых летальных случаях.
Так, согласно данным минздрава РБ, распределилось количество всех заболевших.
Республиканская клиническая инфекционная больница – 67;
РКБ им.Куватова – 25
Клиника БГМУ – 7
ГКБ Демского района – 19
ГКБ №5 – 13
ГКБ №8 – 26
Белебеевская ЦРБ – 21
Бирская ЦРБ – 7
Белорецкая ЦРКБ – 1
ЦГБ г.Кумертау – 3
РКИБ г.Стерлитамак – 4
г.Нефтекамск ГБ – 3
Буздякская црб – 1
г..Октябрьский ГБ №1 – 5
Дюртюлинская ЦРБ – 1
Туймазинская ЦРБ – 3
Толбазинская ЦРБ – 1
Учалинская ЦРБ – 1
ГБ №2 Стерлитамак - 1
Всего в республике на сегодняшний день зафиксировано три очага заболеваемости коронавирусом: в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Белебеевской центральной районной больнице, а также Нефтекамском психоневрологическом интернате.