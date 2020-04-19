Оперштаб Москвы: в Башкирии впервые не выявили новых случаев коронавируса за сутки

Согласно данным специалистов, число диагностированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стране уже составило 42 853 человек в 85 регионах. Только за последние сутки было зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса.

При этом впервые за сутки, по данным специалистов штаба, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения в Башкирии. Общее количество заболевших в республике по-прежнему составляет 252 человека на утро 19 апреля, 14 выздоровели, 10 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.