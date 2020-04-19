Оперштаб Москвы: в Башкирии впервые не выявили новых случаев коронавируса за сутки
19 апреля, 13:16ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Оперштаб Москвы опубликовал свежие данные статистики на сегодня, 19 апреля.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Согласно данным специалистов, число диагностированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стране уже составило 42 853 человек в 85 регионах. Только за последние сутки было зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса.
При этом впервые за сутки, по данным специалистов штаба, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения в Башкирии. Общее количество заболевших в республике по-прежнему составляет 252 человека на утро 19 апреля, 14 выздоровели, 10 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.
Напомним, ранее Радий Хабиров в ходе видеотрансляции с Владимиром Путином сообщил, что 10 больных в Башкирии находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ.
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