«Не превращайте людей в преступников»: глава СПЧ Башкирии обратился к полиции

Соответствующее обращение Владимир Барабаш опубликовал на своей странице в Facebook. В частности, он признал, что среди граждан России, которые, по его мнению, «просто забивают на все просьбы минимизировать выходы из дома и соблюдать самоизоляцию».

«Кто-то считает себя выше этого, кто-то во всём видит заговоры, кто-то уперевшись рогом и рискуя своей и чужими жизнями, готов демонстрировать свою непокорность «кровавому режиму». Но вне зависимости от причин, такое поведение приводит к продлению ограничительных мер и их ужесточению. Не нужно воспринимать сегодняшнюю ситуацию, как попытку государства ограничить гражданские права и свободы. Речь идет о вынужденной, но жизненно важной необходимости. И, как бы это печально не звучало, наше русское «авось» можно победить только жесткими и конкретными ограничениями», - заявил Барабаш.

Особое внимание он уделил правоохранительным органам.

«То, что сейчас введены ограничения не должно превращать людей в преступников, которых нужно «жестко винтить. Я обращаюсь ко всем руководителям структур, обеспечивающим контроль за соблюдением режима самоизоляции и прошу провести со своими сотрудниками разъяснительные беседы по недопущению грубого и чрезмерного отношения к людям».

Обращение Барабаша не все приняли однозначно. Пользователи социальной сети привели в качестве примера противоречащие введению режима самоизоляции права граждан, описанные в Конституции РФ и нежелании властей ввести режим ЧС в стране.

Напомним, ранее социальные сети республики шокировало видео, на котором нефтекамские полицейские скрутили двух несовершеннолетних детей, гуляющих на улице. При этом дети кричали и плакали, требуя их отпустить домой.