Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки

По данным министерства здравоохранения республики, всего за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Таким образом, общее количество заболевших в республике увеличилось до 297 человек. На амбулаторном лечении находятся 62 пациента, 209 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.

За последние сутки нет выздоровевших, но уже известно о двух новых летальных исходах, которые ранее проходили длительное лечение от онкологии.