Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки
19 апреля, 15:21ОбществоНадежда ВалитоваФото: youtube.com
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На ежедневном брифинге минздрава Башкирии опровергли данные оперштаба Москвы и сообщили о совершенно других данных заболеваемости коронавирусом.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По данным министерства здравоохранения республики, всего за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Таким образом, общее количество заболевших в республике увеличилось до 297 человек. На амбулаторном лечении находятся 62 пациента, 209 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.
За последние сутки нет выздоровевших, но уже известно о двух новых летальных исходах, которые ранее проходили длительное лечение от онкологии.
Глава минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что пока речь о так называемом «выходе на плато» заболеваемости нет.
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