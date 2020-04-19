Больница в Башкирии отреклась от доктора, выдвинувшего обвинения в адрес врачей РКБ

Напомним, ранее на уфимском сайте новостей была опубликована статья под названием «Врач РКБ Римма Камалова нарушает противоэпидемический режим». В ней было опубликовано мнение врача Благовещенской ЦРБ Андрея Сергеева, который заявил, что заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова, первая рассказавшая о росте больных с внебольничной пневмонией в больнице (что впоследствии подтвердилось — РКБ и до сих пор является главным очагом коронавируса в регионе), позорит медиков и нарушает режим в больнице:

«Режим эта сотрудница РКБ, посчитавшая себя самовольно пациенткой, нарушает регулярно. Выходит в коридор, ходит по палатам с „обходами“, что является нарушением санитарно-противоэпидемического режима, провоцирует видеосъемку и собрание пациентов в коридоре, в то время, как ее коллеги днем и ночью пытаются подготовить больницу к открытию. Как так? Если ты больна, проверяйся, лечись. Здорова — работай, и не надо позориться. Нет, у нас не так и не так», — процитировало издание слова Андрея Сергеева.

Фото: gorobzor.ru

Однако спустя некоторое время на официальном аккаунте Благовещенской ЦРБ появилось объявление о том, что врач с таким именем не работает в больнице.

Фото: vk.com