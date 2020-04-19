Больница в Башкирии отреклась от доктора, выдвинувшего обвинения в адрес врачей РКБ
Руководство Благовещенской центральной районной больницы заявило, что среди их сотрудников не работает врача по имени Андрей Сергеев.
Напомним, ранее на уфимском сайте новостей была опубликована статья под названием «Врач РКБ Римма Камалова нарушает противоэпидемический режим». В ней было опубликовано мнение врача Благовещенской ЦРБ Андрея Сергеева, который заявил, что заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова, первая рассказавшая о росте больных с внебольничной пневмонией в больнице (что впоследствии подтвердилось — РКБ и до сих пор является главным очагом коронавируса в регионе), позорит медиков и нарушает режим в больнице:
«Режим эта сотрудница РКБ, посчитавшая себя самовольно пациенткой, нарушает регулярно. Выходит в коридор, ходит по палатам с „обходами“, что является нарушением санитарно-противоэпидемического режима, провоцирует видеосъемку и собрание пациентов в коридоре, в то время, как ее коллеги днем и ночью пытаются подготовить больницу к открытию. Как так? Если ты больна, проверяйся, лечись. Здорова — работай, и не надо позориться. Нет, у нас не так и не так», — процитировало издание слова Андрея Сергеева.
Однако спустя некоторое время на официальном аккаунте Благовещенской ЦРБ появилось объявление о том, что врач с таким именем не работает в больнице.
Ранее, напомним, происходящие события внутри РКБ председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов объяснил «внутренними клановыми разборками». А саму Римму Камалову назвал «оппозиционеркой без чувства уважения». Тем временем в сети появилась петиция жителей республики с требованием немедленно отправить в отставку главного врача РКБ Эльзу Сыртланову, которая и допустила вспышку коронавируса в больнице, в результате которой опасной инфекцией оказались заражены десятки граждан со всей республики. Ее подписали уже больше 6 тысяч человек.