В Уфе приставы очистили квартиру после 16 кошек

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Запах мешал жить соседям женщины, которая устроила у себя животных.
В одной из квартир в Кировском районе Уфы жительница устроила приют для бездомных кошек, чем вызвала недовольство соседей, к которым проникали неприятные запахи, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
В середине марта коммунальщики вывезли из квартиры сердобольной жительницы целый грузовик мусора. Всех 16 кошек, которых женщина держала у себя в квартире, поместили в зоогостиницу после осмотра ветеринаром.
А на днях клининговая компания провела обработку квартиры от грызунов и насекомых.
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