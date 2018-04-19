В Уфе приставы очистили квартиру после 16 кошек

В одной из квартир в Кировском районе Уфы жительница устроила приют для бездомных кошек, чем вызвала недовольство соседей, к которым проникали неприятные запахи, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

В середине марта коммунальщики вывезли из квартиры сердобольной жительницы целый грузовик мусора. Всех 16 кошек, которых женщина держала у себя в квартире, поместили в зоогостиницу после осмотра ветеринаром.