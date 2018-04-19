В Уфе афробашкир подготовит танцы для Рустэма Хамитова

Сегодня, 19 апреля, студент из Анголы, обучающийся в УГНТУ, в рамках прямой линии с главой Башкирии рассказал Рустэму Хамитову о своей учебе в Уфе, о том, как он учит башкирский язык.

- Сначала нам, иностранным студентам, было трудно адаптироваться в Башкирии, но благодаря гостеприимству башкирского народа, мы теперь чувствуем себя здесь почти как дома, - рассказал студент. – Чтобы отблагодарить их, мы решили проводить интересные и полезные мероприятия, одно из них – школа африканских танцев. Мы хотели бы проводить такие мероприятия на республиканском или даже федеральном уровне. Приглашаем вас к нам в гости, мы готовы показать вам наши танцы. Я уже чувствую себя, кстати, афробашкиром. Зур рахмат!

Рустэм Хамитов охотно принял приглашение и запланировал его ориентировочно на май. При этом он попросил собеседника подготовить несколько выступлений, включая башкирский танец.