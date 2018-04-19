Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе афробашкир подготовит танцы для Рустэма Хамитова
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bb%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b0%d0%bc

В Уфе афробашкир подготовит танцы для Рустэма Хамитова

Сегодня, 21:51ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки