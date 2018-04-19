В Башкирии депутаты решили усилить профилактическую работу с подростками

ЧП в Стерлитамаке, где в одном из школ ученик устроил резню, парламентариям напомнил о важности профилактической работы в подростковой среде. По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, противоправные действия, совершаемые школьниками, возникают не на пустом месте.

- Дети не рождаются преступниками. И никогда ими не станут, если своевременно вести с ними правильную психологическую работу, прислушиваться к ребенку, понимать его внутренний мир, ограждать от негативного воздействия деструктивных групп в социальных сетях. Психика человека в подростковый период крайне неустойчива, он переживает внутренний кризис, и чтобы внутренние переживания не вылились в агрессию, суицид или что-то еще, необходима психологическая поддержка со стороны взрослых. На своевременное оказание такой поддержки и нацелен разработанный законопроект, - сообщил он.