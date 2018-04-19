Спикер Курултая Башкирии: Возможно, гаджеты копят у детей стресс

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев опубликовал в соцсетях свое мнение о происшедшей трагедии.

Будучи представителем старшего поколения, Константин Борисович попенял на гаджеты, которые, по его мнению, могут становиться причинами накопления стресса.

- Раньше перемены в школах были временем активного, шумного действа. Энергия выплескивалась в различных играх, конных боях, иногда в драках, - считает он. - Конечно, данная ситуация станет предметом тщательного разбора. Почему ученик оказался в школе с ножом и бензином, что сподвигло его на такой поступок? Пока вопросов больше, чем ответов.

Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от Артема.