Роскомнадзор по требованию уфимской прокуратуры заблокировал 100 сайтов
Сегодня, 16:54ОбществоЗиля Аскерова
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Большинство из них предлагали интим-услуги и круглосуточно торговали алкогольными напитками.
Прокуратура Уфы добилась ограничения доступа к более ста сайтам, нарушающим российские законы. На 34-х из них предлагали интим-услуги, а 38 сайтов продавали алкоголь круглыми сутками.
24 интернет-ресурса рассказывали о способах остановки счетчиков электроэнергии. На девяти сайтах обнаружили информацию по изготовлению взрывчатки. Также прокуратура выявила ресурсы продавцов полисов ОСАГО и дипломов.
Уфимской прокуратурой в суд было направлено 124 заявления о блокировке сайтов. На сегодня Роскомнадзор закрыл 100 из них.
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