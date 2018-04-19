Роскомнадзор по требованию уфимской прокуратуры заблокировал 100 сайтов

Прокуратура Уфы добилась ограничения доступа к более ста сайтам, нарушающим российские законы. На 34-х из них предлагали интим-услуги, а 38 сайтов продавали алкоголь круглыми сутками.

24 интернет-ресурса рассказывали о способах остановки счетчиков электроэнергии. На девяти сайтах обнаружили информацию по изготовлению взрывчатки. Также прокуратура выявила ресурсы продавцов полисов ОСАГО и дипломов.