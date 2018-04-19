Молодых бизнесменов из Уфы научат вести тур-бизнес с Китаем

Начался конкурсный отбор на участие в Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе. Сейчас стартует первый этап, в котором участвуют регионы, в которых есть города-побратимы с китайскими городами. Всего таких регионов пять. В Башкирии это Уфа, наш китайский побратим – Нанкин.

Специализация проетов для Уфы – санаторно-курортный туризм и BigData и FinTech. В каждом регионе, в том числе, Уфе в инкубаторе примут участие 20 человек, по 10 из каждой страны.

Бизнес-инкубатор создает благоприятные условия для успешного начала бизнеса, дает предпринимателям «быстрый старт», ускоряя их развитие в 7-10 раз по сравнению с предприятиями, начинающими свою деятельность без экспертной поддержки.