Власти Башкирии назвали самые трезвые села республики

Самыми трезвыми селами стали в итоге деревня Зелимово Баймакского районаи Карткисяк Аскинского района. Руководители поселений получили благодарности Радия Хабирова, дипломы и денежные сертификаты на 500, 250 и 100 тысяч рублей.

Глава Башкирии назвал этот конкурс «самым народным» и упомянул, что антиалкогольная кампания в республике идет полным ходом.

Напомним, что конкурс проходит каждый год. Главной его целью является пропаганда здорового образа жизни, подход к трезвоcти во всем, воспитание подрастающего поколения с учетом патриотических, морально-нравственных ценностей.