Власти Башкирии назвали самые трезвые села республики
В Белом доме состоялась церемония вручения наград республиканского конкурса «Трезвое село – 2019».
Самыми трезвыми селами стали в итоге деревня Зелимово Баймакского районаи Карткисяк Аскинского района. Руководители поселений получили благодарности Радия Хабирова, дипломы и денежные сертификаты на 500, 250 и 100 тысяч рублей.
Глава Башкирии назвал этот конкурс «самым народным» и упомянул, что антиалкогольная кампания в республике идет полным ходом.
Напомним, что конкурс проходит каждый год. Главной его целью является пропаганда здорового образа жизни, подход к трезвоcти во всем, воспитание подрастающего поколения с учетом патриотических, морально-нравственных ценностей.
Всего в конкурсе приняли участие 464 села 52 районов республики. В нынешнем, 2020 году, Радий Хабиров предложил расширить конкурс и сделать все возможное, чтобы в нем приняли участие как можно больше сел республики. Те, кто завоюет звание «самого трезвого села Башкирии», получат деньги на благоустройство населенного пункта, ремонта улиц, дорог и т.д.