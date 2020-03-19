В Уфе выделят на новую разметку 50 млн рублей

Новую дорожную разметку, по данным «РБК-Уфа», планируют нанести до 10 июня. Аукцион по отбору подрядчика назначили на 31 марта, заявки планируют принимать до 27 марта.

За выполненную работу выделят до 50 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.