В Уфе выделят на новую разметку 50 млн рублей
19 марта, 20:00ОбществоАлия ФатхиеваФото: госкомтранс РБ
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В настоящий момент отбирается подрядчик.
Новую дорожную разметку, по данным «РБК-Уфа», планируют нанести до 10 июня. Аукцион по отбору подрядчика назначили на 31 марта, заявки планируют принимать до 27 марта.
За выполненную работу выделят до 50 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Для нанесения дорожной разметки будут применять световозвращающие материалы. Работы будут проводится в темное время суток, чтобы обеспечить бесперебойное дорожное движение. Гарантия на износ разметки составит 25%.
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