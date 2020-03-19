В Уфе начали дезинфицировать общественный транспорт из-за коронавируса

В администрации Уфы сообщили, что решение обрабатывать электротранспорт Уфы пришло в связи с неблагополучной ситуацией по коронавируской инфекции. Процесс обработки разъяснил исполнительный директор МУЭТ города Уфы Александр Ежков.

По его словам, дезинфекция проводится в депо после влажной уборки. Весь процесс, отметил Ежов, занимает 10-15 минут. «Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Обработка будет проводится до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала»,– разъяснил он.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что обработка троллейбусов и трамваев – лишь одна из мер, которая направлена на недопущение распространения коронавируса. Кроме того, работников электротранспорта ограничили в участии в массовых мероприятиях, максимально перевели работников на удаленную работу.

В муниципалитете напомнили, что в Башкирии введен режим повышенной готовности. Жители региона могут звонить по вопросам профилактики коронавируса по телефону 8-800-555-49-43.