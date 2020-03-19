В столице Башкирии пройдут массовые проверки водителей

В ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках водителей, которые пройдут в столице 20 марта.

В госавтоинспекции отметили, что рейды пройдут, чтобы не допустить дорожные аварии с тяжелыми последствиями. Сотрудники ГИБДД планируют пресечь грубое нарушение правил дорожного движения.