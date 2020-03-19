В столице Башкирии пройдут массовые проверки водителей
19 марта, 17:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Уфе
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Уфимская госавтоинспекция задумала провести очередной рейд на дорогах.
В ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках водителей, которые пройдут в столице 20 марта.
В госавтоинспекции отметили, что рейды пройдут, чтобы не допустить дорожные аварии с тяжелыми последствиями. Сотрудники ГИБДД планируют пресечь грубое нарушение правил дорожного движения.
Всех участников дорожного движения попросили быть взаимовежливыми и аккуратными на дорогах. «Берегите друг друга!Соблюдайте правила дорожного движения!», – отмечается в сообщении.
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