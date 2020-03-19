В Башкирии за сутки не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день на территории Башкирии подтвержденных случае коронавирусной инфекции нет. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в минздраве республики. На период 19 марта обследовано 1554 человека с подозрением на коронавирус в республике.

Кроме того, сегодня, 19 марта, началось обучение лаборантов на базе кафедры лабораторной диагностики БГМУ. Курс включает в себя теорию и практику по выявлению коронавируса в организме. Обучение проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РБ и сотрудники медицинского университета.

Всего за истекшие сутки 52 новых случая коронавирусной инфекции в России, в целом 199 человек заражены опасной инфекцией, задействованы 39 регионов, большинство зараженных проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Ранее мы писали о том, что в Уфе начали дезинфицировать общественный транспорт из-за коронавируса.

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