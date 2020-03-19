В Башкирии вступил в силу закон о выплате 250 тысяч рублей

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что в республике жители могут получить вместо бесплатного земельного участка выплату в размере 250 тысяч рублей.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, закон не означает повсеместную замену предоставления участков на выплаты. Он лишь дает право выбора: деньги или земля.

Уточняется, что денежной выплатной может воспользоваться многодетная семьи или семья, которая воспитывает ребенка-инвалида. Потратить деньги можно на покупку жилья на территории Башкирии, на уплату первоначального взноса по кредитам на покупку жилья или же на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения.