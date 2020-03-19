В Башкирии ухудшилась ситуация с заболевшими туберкулезом

По данным ведомства, в 2019 году в регионе ухудшилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом несмотря на то, что с 2001 года наблюдалась тенденция к снижению. Сообщается, что в 2019 году заболеваемость туберкулезом составила 43,8 на 100 тысяч населения, что выше на 10% показателя 2018 года, когда было 39,8% на 100 тысяч населения.