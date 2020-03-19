В Башкирии ухудшилась ситуация с заболевшими туберкулезом
Роспотребндзор в республике опубликовал статистику заболеваемости туберкулезом.
По данным ведомства, в 2019 году в регионе ухудшилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом несмотря на то, что с 2001 года наблюдалась тенденция к снижению. Сообщается, что в 2019 году заболеваемость туберкулезом составила 43,8 на 100 тысяч населения, что выше на 10% показателя 2018 года, когда было 39,8% на 100 тысяч населения.
Специалисты сообщили, что средний показатель заболеваемости туберкулезом в регионе выше среднего по России и по Приволжскому федеральному округу на 13,4% и 15,8%. Больше всего туберкулезом болеют в Белорецком – 96,3, Иглинском – 90,7, Салаватском – 84,9.
Среди детей и подростков в Башкирии ситуация стабилизировалась, показатель заболеваемости снизился на 4,8% и составил составил 4,5 на 100 тыс. детского населения, тогда как в России – 8,9.